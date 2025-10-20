المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب 80 خرقاً لوقف الحرب خلفت 97 شهيداً

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى يوم الأحد (80 خرقاً موثقاً)، في انتهاكٍ واضحٍ وصارخٍ لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن هذه الخروقات تنوّعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وعمليات القصف والاستهداف المتعمد، وتنفيذ أحزمة نارية، واعتقال عدد من المدنيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال ورغبته الواضحة في التصعيد الميداني و"تعطّشه الدائم للدماء والقتل".

وبيّن البيان أن قوات الاحتلال نفّذت اعتداءاتها باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات الحربية والمسيّرات (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية يومياً وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وأشار المكتب إلى أن الخروقات الإسرائيلية رُصدت في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، ما يؤكد – بحسب البيان – أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان، ويواصل سياسة القتل والإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر البيان أن نتيجة هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 97 مواطناً وإصابة أكثر من 230 آخرين بجراح متفاوتة منذ توقيع قرار وقف الحرب، داعياً المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والعمل العاجل على وقف اعتداءات الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتواصلة.