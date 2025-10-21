مكتب الأمم المتحدة: 71 هجومًا لمستوطنين في الضفة خلال أسبوع

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إنّ المستوطنين الإسرائيليين نفّذوا 71 هجومًا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أسبوعٍ واحد فقط.

وأوضح المكتب في تقريره الدوري أنّ الهجمات شملت اعتداءات جسدية على المدنيين، وتخريب مركباتٍ ومنازلٍ وأراضٍ زراعية، في ظلّ تصاعدٍ ملحوظٍ في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أنّ الاعتداءات تتركّز في محافظات نابلس، رام الله، والخليل، ما يزيد من حالة الخوف والتهجير القسري في أوساط القرى الفلسطينية القريبة من المستوطنات.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أنّ استمرار هذه الهجمات يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا سلطات الاحتلال إلى تحمّل مسؤولياتها ووقف اعتداءات المستوطنين بحقّ الفلسطينيين فورًا.