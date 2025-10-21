الأمم المتحدة: 50% من أهالي غزة ما زالوا يعانون الجوع

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري أن 50% من أهالي قطاع غزة ما زالوا يُعانون من الجوع.

وقال فخري في تصريحات لقناة "الجزيرة": "يجب إعادة بناء الهيكلية المتعلقة بالغذاء في القطاع".

وأضاف أن الوضع في شمالي قطاع غزة هو الأسوأ مشددًا على أن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية.

من جهته قال المقرر الأممي المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة برنارد دوهايم إن الخطة الحالية في غزة لا تسمح بتحقيق عدالة انتقالية كاملة.

وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة لا تسقط بالتقادم.

وتابع المقرر الأممي "يجب ضمان حفظ سجلات الانتهاكات التي وقعت في قطاع غزة".

وطالب بالسماح بتوثيق كل الانتهاكات التي ارتُكبت في قطاع غزة.