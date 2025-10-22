حماس تدين تصويت كنيست الاحتلال على قانونَي ضم الضفة وفرض السيادة على معاليه أدوميم

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على ما يسمى مستوطنة معاليه أدوميم "بالقراءة التمهيدية" يعكس "وجه الاحتلال الاستعماري القبيح"، ويؤكد إصرار الاحتلال على شرعنة الاستيطان وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية.

وأكدت الحركة أن محاولات الاحتلال لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية وفق التاريخ والقانون الدولي، داعية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة هذه الخطوة ومحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.