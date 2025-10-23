الأونروا: أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي غزة والعائلات تبحث عن الماء والمأوى

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة، مؤكدة أن أحياءً بأكملها مُسحت عن الوجود جراء الدمار الواسع الذي خلّفته آلة الحرب الإسرائيلية.

وأوضحت الوكالة أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها متوقفة حاليًا بسبب انعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة، مشيرة إلى أن العائلات في غزة باتت تبحث بين الركام عن الماء والمأوى في ظل غياب أبسط مقومات الحياة.

ويُعد هذا الرقم المعلن من الأونروا الأعلى في تاريخ القطاع، إذ تشير تقديرات هندسية سابقة إلى أن إزالة هذا الكم من الأنقاض قد تستغرق أكثر من 15 عامًا في حال توفرت المعدات والتمويل اللازمين.

ويأتي هذا الدمار الهائل بعد أكثر من عام من الحرب التي شنتها قوات الاحتلال على غزة، والتي تسببت بتدمير ما يزيد على 70% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس، تاركةً مئات آلاف الفلسطينيين دون مأوى، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.