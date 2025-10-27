دعوات احتجاجية لأهالي الأسرى بالضفة رفضًا لقطع الرواتب

دعا أهالي الأسرى الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة الغربية، أبناء الشعب الفلسطيني؛ للمشاركة غدًا الثلاثاء في وقفات احتجاجية عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، للمطالبة بحقوق أبنائهم المالية ورفض استمرار سياسة قطع الرواتب، وسط ظروف معيشية صعبة يعاني منها الأسرى وذووهم.

وأكد الأهالي أن هذه الوقفات تأتي تحت عنوان "نداء الكرامة"، في وقت يعيش فيه الأسرى داخل سجون الاحتلال ظروفًا صعبة وتدهورًا في معيشتهم، بينما يواجه ذووهم في الخارج ضغوطًا مادية ونفسية نتيجة الحرمان من مصدر دخلهم الوحيد.

وشددوا أن صمت الجهات الرسمية أمام معاناتهم يُعدّ "مشاركة في الظلم"، مطالبين بتحرك عاجل لإعادة الرواتب ووقف سياسة التمييز، موضحين أن كرامة الأسير وحق أسرته "خط أحمر لا يُمس"، وأن الوقفات ليست مجرد احتجاج رمزي، بل "صرخة حق ووفاء لمن ضحّوا من أجل حرية شعبهم".

وستُقام الوقفات الاحتجاجية بشكل متزامن في عدة مدن بالضفة الغربية، منها رام الله عند دوار المنارة، بيت لحم أمام مقر هيئة الأسرى، نابلس عند دوار الشهداء، طولكرم أمام مقر الهيئة، الخليل عند دوار ابن رشد، وجنين أمام مقر هيئة شؤون الأسرى.