نقيب الصيادين في غزة: 230 شهيدًا و50 مصابًا منذ بداية العدوان على غزة

قال نقيب الصيادين في غزة، زكريا بكر، إن مهنة الصيد في قطاع غزة تكبدت خسائر فادحة منذ بداية الحرب (الإسرائيلية)، مشيرًا إلى أن 230 صيادًا فلسطينيًا استُشهدوا جراء استهداف مباشر ومتكرر من قبل قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وأوضح بكر أن من بين الشهداء 65 صيادًا ارتقوا أثناء مزاولتهم عملهم في عرض البحر، فيما أُصيب نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة أثناء الصيد أو محاولاتهم الوصول إلى مصادر رزقهم في ظل الحصار المفروض على القطاع.

وأضاف أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت أكثر من 40 صيادًا خلال فترات مختلفة من الحرب، وأُفرج عن معظمهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة، بينما لا يزال 11 صيادًا رهن الاعتقال حتى اليوم.

وأشار بكر إلى أن الاحتلال (الإسرائيلي) يمنع الصيادين من دخول البحر كليًا منذ نحو عامين متواصلين، ما جعل مهنة الصيد تعتمد فقط على قوارب صغيرة تُسيَّر بالمجاديف في نطاق محدود جدًا من الشاطئ، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية لعائلات الصيادين.