الديمقراطية: نتنياهو يفرض تفسيره الخاص لاتفاق شرم الشيخ بغطاء أميركي



اتهم سمير أبو مدللة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بفرض تفسيره الخاص لاتفاق شرم الشيخ، عبر استمرار العدوان الدموي على قطاع غزة، في خرق واضح للاتفاق الذي رعته الأطراف الدولية.

وقال أبو مدللة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن "العربدة الدموية التي يقودها نتنياهو ضد شعبنا، تجري بغطاء سياسي وضوء أخضر من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي منح إسرائيل حقاً مزعوماً في الدفاع عن النفس، حتى ولو أدى ذلك إلى خرق اتفاق وقف النار وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى".



وأشار إلى أن "هذا النهج العدواني يتناقض تماماً مع تصريحات الرئيس الأميركي الذي أعلن مراراً ضرورة وقف الحرب والانتقال إلى مسار السلام"، معتبراً أن "نتنياهو يعمل على تقويض الاتفاق عبر سفك الدم الفلسطيني لفرض وقائع جديدة على الأرض".



ودعا أبو مدللة الأطراف الضامنة لاتفاق شرم الشيخ إلى التدخل الفوري والفاعل، و"عدم ترك شعبنا عرضة للعدوان المتواصل ولانتهاكات الاحتلال التي تهدد بانهيار الاتفاق وعودة التصعيد العسكري مجدداً".