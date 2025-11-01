"هند رجب" تقدم شكوى جنائية ضد جندي "إسرائيلي" بألمانيا

قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية أمام المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية ضد جندي إسرائيلي يقيم في برلين، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة السلطات الألمانية بالقبض عليه.

وقالت المؤسسة في بيان رسمي، إن الشكوى موجهة ضد إلكانا فيدرمان، المنتمي إلى الكتيبة 94 (دوشيفات) التابعة للواء كفير ومنظمة "تساف 9" المتطرفة، مستندة إلى أدلة رقمية واسعة توثق تورطه المباشر في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن مقاطع فيديو وتصريحات علنية لجندي الاحتلال أظهرت تورطه في أعمال عنف منهجية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام كلبه في مراكز الاحتجاز، واعترافه بمشاركته في إساءة معاملة السجناء في مركز احتجاز "سدي تيمان" بالنقب.

وأكدت المؤسسة أن هذه الأفعال تُشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، داعية السلطات الألمانية إلى التحرك السريع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق فيدرمان. وأوضحت أن منظمات حقوق الإنسان، بما فيها بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية، وثقت حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وتأسست مؤسسة هند رجب في فبراير/شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرًا رئيسيًا، لتصبح إحدى أبرز الهيئات الحقوقية الأوروبية المتخصصة في ملاحقة المسؤولين والعسكريين الإسرائيليين عبر دعاوى قضائية دولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

واستطاعت المؤسسة منذ تأسيسها رفع قضايا ضد جنود وضباط إسرائيليين، ما قيّد حركتهم وتنقلهم حول العالم، مؤكدين أن العدالة الدولية يمكن أن تصل إلى المسؤولين حتى خارج حدود فلسطين.

وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية بريئة كانت تبلغ خمس سنوات فقط، حين استشهدت في 29 يناير/كانون الثاني 2024، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمركبة التي كانت تستقلها مع خالها وزوجته وأطفالهم الثلاثة جنوب غربي مدينة غزة.

وعُثر على جثمان هند بعد 12 يومًا داخل المركبة نفسها، التي تحولت إلى رمز لمعاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في ظل العدوان، فيما استشهد جميع ركابها، في حادثة صادمة تجسد وحشية الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين.