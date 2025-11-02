الرئيس الكولومبي يعلن استعداده لإرسال أطباء ومساعدات إلى غزة ويصف ما يجري بأنه «إبادة جماعية»

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأحد، استعداد بلاده لتقديم دعم طبي وإنساني عاجل لقطاع غزة، يشمل إرسال فرق طبية ومساعدات إلى مستشفيات القطاع المحاصر. وقال بيترو إن بلاده قررت توجيه مديرة المستشفى العسكري ووفداً من الأطباء إلى القاهرة لمرافقة شحنات المساعدات الطبية المتجهة إلى غزة، مؤكدًا أن كولومبيا تتعاون مع الهلال الأحمر لتنسيق وصول الأطراف الصناعية والأدوات الطبية إلى الجرحى والمصابين.

وأكد بيترو أن «الإنسانية والتسامح والأمل هي السلاح الأقوى للنضال»، مشيرًا إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني تمثل قضية إنسانية عالمية لا يمكن للعالم تجاهلها، رغم محاولات التعتيم على ما أكد أنه «الإبادة الجماعية» في غزة.

وأبدى الرئيس الكولومبي استعداد بلاده للمشاركة في عقد مؤتمر دولي للسلام يقوم على أساس حلّ الدولتين ووقف معاناة الفلسطينيين، داعياً الدول المتورطة في دعم العدوان إلى «التكفير عن ذنبها والمساهمة في إعادة إعمار غزة».

كما أعلن نيّته منح أهالي غزة وسام «المناضل الكبير سيمون بوليفار» تقديرًا لصمودهم وتضحياتهم، مجدّدًا انتقاده للحكومة الإسرائيلية التي وصفها بأنها «تمارس الإبادة والاضطهاد بحق العرب والمسيحيين على حد سواء».