اللجنة الدولية لحماية الصحفيين: (إسرائيل) تقتل الصحافيين وتفلت من العقاب منذ عقود

أكدت رئيسة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، في تصريح لقناة الجزيرة، أن أخطر ما يواجه الصحافة في العالم اليوم هو إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، مشيرة إلى أن (إسرائيل) لم تُحاسب على قتل أي صحفي خلال الأربعة والعشرين عاماً الماضية.

وأضافت أن أكثر من 200 صحفي، بينهم الشهيدة شيرين أبو عاقلة، قُتلوا برصاص (إسرائيل) منذ عام 2022، مؤكدة أن الاحتلال يواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني بصورة صارخة وواضحة.

وانتقدت المسؤولة الدولية عجز المجتمع الدولي عن إلزام (إسرائيل) باحترام القانون الدولي، معتبرة أن هذا الصمت يشجعها على التمادي في جرائمها ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.