منتدى الإعلاميين يثمن موقف الرئيس الكولومبي الداعم للسردية الفلسطينية وتكريمه للإعلامية آية أبو طاقية

يثمّن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الموقف النبيل للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في دعمه العلني للإعلام الفلسطيني، وتقديره لجهود الصحفيين في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال لقائه عبر الجزيرة مباشر مع الإعلامية الفلسطينية آية أبو طاقية التي منحها وسام سيمون بوليفار تقديراً لشجاعتها في مواصلة إظهار السردية الفلسطينية رغم التحديات والمخاطر.

ويعتبر المنتدى أن هذا الموقف المشرّف من الرئيس الكولومبي يعكس احتراماً حقيقياً لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، ويؤكد أن العالم بدأ يدرك حجم التضحيات التي يقدمها الصحفيون الفلسطينيون في سبيل الحقيقة وفضح الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

كما يدعو المنتدى زعماء العالم وقادة الدول الحرة إلى الاقتداء بهذا الموقف الإنساني والأخلاقي عبر دعم الصحافة الفلسطينية والدفاع عن حقها في العمل بحرية وأمان، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين التي راح ضحيتها المئات منذ بدء العدوان على غزة.

ويجدد المنتدى اعتزازه بالإعلامية آية أبو طاقية وبكل الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون أداء رسالتهم الوطنية والمهنية في وجه آلة القتل الإسرائيلية، مؤكداً أن صوت الحقيقة أقوى من محاولات التزييف والإخفاء.

