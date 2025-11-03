وزارة التربية تحدد آخر موعد لتحديث بيانات طلاب التوجيهي 2006 و2007

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة عن فتح الرابط الرسمي الخاص بتحديث بيانات طلاب الثانوية العامة (توجيهي) للعامين 2006 و2007، والذين أجروا عملية الربط الإلكتروني خلال يومي الأربعاء والخميس 29 و30 أكتوبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن تحديث البيانات متاح إلكترونيًا عبر الرابط المخصص، داعية جميع الطلاب إلى تعبئة بياناتهم بدقة لتفادي أي مشاكل مستقبلية تتعلق بالتسجيل أو الاعتماد الأكاديمي.

وأكدت الوزارة أن فترة التحديث ستغلق تمامًا الساعة 12 ظهرًا يوم الثلاثاء، ولن يُقبل أي طلب تعديل بعد هذا الموعد، مشددة على ضرورة إتمام عملية التحديث قبل انتهاء المهلة المحددة.

كما دعت الوزارة طلاب عام 2007 الذين أجروا الربط قبل أيام إلى تحديث بياناتهم عبر الرابط الرسمي لضمان اعتمادها بشكل صحيح.

رابط التحديث الرسمي: [اضغط هنا لتحديث بيانات طلاب توجيهي 2006 و2007]