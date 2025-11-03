مقررة أممية: منع دخول المساعدات إلى غزة يُعد عقابًا جماعيًا

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النازحين، باولا غافيريا بيتانكور، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يُطبق بشكل فعلي وكامل، مشددة على ضرورة إزالة جميع العراقيل التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.



وقالت المقررة الأممية، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن منع دخول المساعدات إلى غزة يُعد عقابًا جماعيًا وليس مسألة أمنية، لافتة إلى أن استمرار هذا الوضع يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأضافت أن هناك حاجة ملحّة لاتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع المواد غير المنفجرة التي تهدد حياة المدنيين، مؤكدة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية السكان في غزة وفقًا للقانون الدولي.