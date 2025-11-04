تقرير أممي: 90% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن العدوان العسكري الإسرائيلي دمّر 80% من مساحة الأراضي الزراعية في القطاع.

وبيّنت "فاو" في تقريرها الشهري، اليوم الثلاثاء، أن أقل من 5% فقط من الأراضي الزراعية ما زالت صالحة للزراعة، بعد تدمير أكثر من 80% من المساحات المزروعة بفعل الحرب المستمرة.

وأوضحت المنظمة الأممية أن 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على غذاء كافٍ، لافتةً إلى أن إنتاج الخضروات والحبوب انخفض إلى أقل من نصف مستواه قبل عامين.

كما ذكرت أن نحو 70% من البيوت البلاستيكية الزراعية دُمّرت بالكامل، في حين تضررت غالبية الآبار، ما جعل الوصول إلى المياه شبه مستحيل، وأدى إلى انهيار شبه كامل في منظومة الإنتاج المحلي داخل القطاع.

وأضافت المنظمة: "غزة أصبحت تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها الغذائية"، محذّرة من أن استمرار القيود على دخول الإمدادات الزراعية والوقود عبر المعابر سيقود إلى مجاعة واسعة خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت إلى أن قطاع الصيد البحري تعرّض لتدمير واسع، وتقييدات متواصلة حالت دون عودته إلى العمل الطبيعي.

كما صنّفت "فاو" قطاع غزة ضمن أسوأ أربع أزمات غذائية في العالم خلال عامي 2024-2025، إلى جانب السودان واليمن وأفغانستان.

وطالبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بـ استجابة عاجلة ومتعددة القطاعات تشمل الأمن الغذائي والمياه والصحة والدعم النفسي، لتفادي انهيار إنساني شامل في قطاع غزة.