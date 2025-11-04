غوتيريش: انتهاكات وقف النار بغزة مستمرة ويجب أن تتوقف

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة، ودعا إلى وقفها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله، في مؤتمر صحفي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة: "يساورني قلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة… يجب أن تتوقف ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقرارات المرحلة الأولى من اتفاق السلام".

وقال إنه يجب ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل، مشددًا على أن "إسرائيل" تضع العقبات أمام إيصال المساعدات لقطاع غزة.

ولفت غوتيريش إلى تحسن المساعدات التي تدخل قطاع غزة، لكن ما زالت بعيدة عن توفير الحد الأدنى الضروري.

وبين أن نحو 400 من عمال الإغاثة قتلوا في قطاع غزة، وهذا لا يمكن السكوت عنه.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتقى 10 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أمس، ليرتفع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ إعلان الاتفاق في العاشر من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 238، إضافة إلى أكثر من 600 جريح.