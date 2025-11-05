زهران ممداني أول مسلم يفوز بمنصب عمدة نيويورك

فاز مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني في الانتخابات، بعد حصوله وفقًا لنتائج أولية، على 50.4 بالمئة من الأصوات، ليصبح بذلك أول مسلم يتولى المنصب.

وانتهت عملية التصويت في الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وتم أكثر من فرز 89 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية التي أعلنتها وكالة "أسوشيتد برس"، حصل ممداني (34 عاما) على 50.4 بالمئة من الأصوات، متقدماً على أقرب منافسيه، المرشح المستقل أندرو كومو، بفارق نحو 9 نقاط مئوية.

فيما نال كومو 41.6 بالمئة من الأصوات، وحصل مرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليا على 7.2 بالمئة.

وجاءت حصيلة الأصوات كالتالي:

ممداني: 1,016,968 صوتاً

كومو: 840,191 صوتاً

سليا: 144,397 صوتاً

وفي انتخابات حكام الولايات، فاز مرشح الحزب الديمقراطي ميكي شيريل بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي بعد حصوله على 56 بالمئة من الأصوات، متقدماً على منافسه الجمهوري المدعوم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاك تشاتاريلي الذي حصل على 43.4 بالمئة.

كما فازت مرشحة الحزب الديمقراطي أبيغيل سبانبِرغر في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا، بعد حصولها على 56.9 بالمئة من الأصوات، بينما حصلت المرشحة الجمهورية وينسوم إيرل-سيرز على 42.9 بالمئة.