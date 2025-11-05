برشلونة يتدخل لحسم مباراة كتالونيا وفلسطين

حسم نادي برشلونة، قضية إقامة مباراة كتالونيا وفلسطين الودية، المقررة في 18 نوفمبر الجاري، بعد فترة من الغموض بشأن مكانها وتنظيمها.

وأكدت صحيفة ARA الكتالونية التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية، ليتم تثبيت المباراة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي (مونتجويك)، معقل برشلونة خلال فترة تجديد "كامب نو".

وسيتولى نادي برشلونة إدارة وتنظيم المباراة، بينما ستتوزع التكاليف بين: "مجلس مدينة برشلونة (الجهة التي توفر الملعب)، وهيئة الرياضة في حكومة كتالونيا، ومنصة "Act x فلسطين" راعية المبادرة".

وجاء ذلك بعد اجتماع رسمي ضم حكومة كتالونيا مجلس المدينة، الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، نادي برشلونة والمنظمة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وكان الاتحاد الكتالوني قدر تكلفة إقامة المباراة في مونتجويك بأكثر من 600 ألف يورو، لكن المفاوضات ساهمت في تقليل الميزانية بشكل تدريجي، مع استمرار العمل على توزيع التكاليف النهائية بين الجهات المشاركة.

المباراة تحمل طابعا تضامنيا، إذ سيتم تخصيص كامل الإيرادات لمساعدة الشعب الفلسطيني، في مبادرة تحظى بدعم واسع داخل كتالونيا.