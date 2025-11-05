"هذا هو المشهد الحقيقي".. القسَّام تكشف تفاصيل انتشال جثث أسرى الاحتلال

عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

نشرت كتائب القسَّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيديو جديدًا حمل عنوان "هذا هو المشهد الحقيقي"، يتناول تفاصيل حول عمليات انتشال جثث أسرى الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الكتائب أن العدو قام بمراقبة أعمال استخراج جثث قتلاه عبر الطيران المسير، وأضاف مواقع احتجاز الجثث إلى بنك أهدافه، ثم قام باستهداف هذه الأماكن خلال موجات القصف الإجرامية التي تلت وقف إطلاق النار.

وأضافت كتائب القسَّام أن المقاومة، وفي إطار الخداع الأمني، تتبع عددًا من الأساليب الخداعية خلال عمليات استخراج الجثث لتضليل العدو وحرمانه من المعلومات الحقيقية.

