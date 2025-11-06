إليك رابط فحص طلب الغاز وتحديث البيانات في غزة

أعلنت الهيئة العامة للبترول في غزة عن بدء العمل في الدورة الجديدة من نظام توزيع الغاز المنزلي، داعية المواطنين إلى تحديث بياناتهم عبر النظام الإلكتروني لضمان وصول دورهم في الوقت المحدد.

وأكدت الهيئة في بيانها ضرورة تعديل مكان السكن أو النزوح الحالي، واسم الموزع المعتمد، وإدخال رقم الهاتف المحمول الصحيح، حتى يتمكن المواطن من تلقي إشعار رسمي بموعد الكشف الخاص به بشكل دقيق وسريع.

وأشارت إلى أن الهدف من النظام المحدث هو تنظيم عملية توزيع الغاز في جميع مناطق قطاع غزة، وتحقيق العدالة في التوزيع، خصوصًا في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز المنزلي خلال الفترة الأخيرة، وما تشهده المناطق من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة.

ودعت الهيئة جميع المواطنين إلى الدخول إلى رابط الخدمة الإلكترونية لتحديث البيانات أو معرفة حالة الطلب في التسجيل الإلكتروني لتعبئة الغاز، عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين آلية توزيع الغاز بما يضمن الشفافية، وسهولة الوصول، ودقة المتابعة في جميع المحافظات.

إليك الرابط "اضغط هنا".