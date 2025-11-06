عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

إليك رابط فحص طلب الغاز وتحديث البيانات في غزة

إليك رابط فحص طلب الغاز وتحديث البيانات في غزة
إليك رابط فحص طلب الغاز وتحديث البيانات في غزة

الرسالة نت

أعلنت الهيئة العامة للبترول في غزة عن بدء العمل في الدورة الجديدة من نظام توزيع الغاز المنزلي، داعية المواطنين إلى تحديث بياناتهم عبر النظام الإلكتروني لضمان وصول دورهم في الوقت المحدد.

وأكدت الهيئة في بيانها ضرورة تعديل مكان السكن أو النزوح الحالي، واسم الموزع المعتمد، وإدخال رقم الهاتف المحمول الصحيح، حتى يتمكن المواطن من تلقي إشعار رسمي بموعد الكشف الخاص به بشكل دقيق وسريع.

وأشارت إلى أن الهدف من النظام المحدث هو تنظيم عملية توزيع الغاز في جميع مناطق قطاع غزة، وتحقيق العدالة في التوزيع، خصوصًا في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز المنزلي خلال الفترة الأخيرة، وما تشهده المناطق من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة.

ودعت الهيئة جميع المواطنين إلى الدخول إلى رابط الخدمة الإلكترونية لتحديث البيانات أو معرفة حالة الطلب في التسجيل الإلكتروني لتعبئة الغاز، عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين آلية توزيع الغاز بما يضمن الشفافية، وسهولة الوصول، ودقة المتابعة في جميع المحافظات.

إليك الرابط "اضغط هنا".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307936

كلمات مفتاحية

توزيع الغاز في غزة الهيئة العامة للبترول غزة تسجيل الغاز المنزلي تحديث بيانات الغاز رابط تعبئة الغاز غزة نظام توزيع الغاز معرفة حالة طلب الغاز دورة توزيع الغاز الجديدة توزيع الغاز للمواطنين تسجيل تعبئة الغاز في قطاع غزة الغاز في قطاع غزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر