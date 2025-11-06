استمرار منع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة محاولة لمنع توثيق آثار الإبادة

طالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لضمان الوصول الحر وغير المشروط أمام الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، مشددا على أن القيود الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عامين تعدّ انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة ومحاولة لحجب الحقيقة.

وأكد المركز في بيان له الخميس، أنه منذ اندلاع العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع، تفرض سلطات الاحتلال حظرًا كاملًا على دخول الصحافة الأجنبية، ما يحرم المجتمع الدولي من الاطلاع المباشر على حقيقة الأوضاع الإنسانية الكارثية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في غزة.

وأشار إلى أن "السماح المحدود" لأعداد محدودة من الصحفيين وعبر شروط خاصة منها مرافقة الجيش الإسرائيلي، ليس له قيمة، ويحد من قدرة الصحفيين على نقل الحقيقة ويجعل رسائلهم تعبر الرواية الإسرائيلية بدلًا من ممارسة عملهم بحرية واستقلالية.

وأكد المركز أن منع الاحتلال دخول الصحفيين الأجانب طوال الفترة الماضية كان يهدف إلى التعتيم على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيشه بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف البنية التحتية، والمستشفيات، ومراكز الإيواء، والصحفيين أنفسهم، أم اليوم فيهدف أيضا إلى عدم نقل صورة ما ارتكبته إسرائيل من إبادة جماعية وتدمير غير مسبوق فضلا عن آثار الإبادة الكارثية.

وشدد على أن هذا المنع يُعد محاولة متعمدة لحجب الحقيقة عن العالم، ومنع نقل الصورة الحقيقية للأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن هذه السياسة تُشكل انتهاكًا واضحًا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

كما أنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تضمن للصحفيين حرية الوصول إلى مناطق النزاع وتُلزم الأطراف المتحاربة بحمايتهم.

ودعا مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمات حماية الصحفيين، إلى الضغط الجاد على سلطات الاحتلال للسماح بدخول الصحفيين الأجانب بشكل حر ومستقل إلى قطاع غزة، وتمكينهم من أداء مهامهم دون قيود أو رقابة عسكرية.

كما طالب بضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون في ظروف غاية في الخطورة لنقل الحقيقة للعالم، بعد أن فقد العشرات منهم حياتهم خلال تغطية العدوان المستمر على القطاع.