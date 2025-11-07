عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

لجان المقاومة: انضمام كازاخستان للاتفاق الإبراهيمي مكافأة للاحتلال على جرائمه

أصدرت لجان المقاومة في فلسطين بيانًا أكدت فيه أن إعلان كازاخستان انضمامها إلى الاتفاق الإبراهيمي وتعزيز علاقاتها مع الكيان الصهيوني، يأتي بمثابة مكافأة للكيان الفاشي وقادته على حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقالت اللجان في بيانها إن انضمام كازاخستان للاتفاق الإبراهيمي بعد عامين من التطهير العرقي والمذابح والمجازر والتدمير، يُعد محاولة لغسل أيدي القتلة والمجرمين الصهاينة من الدم الفلسطيني المراق، وتعبيرًا عن انحطاط أخلاقي وقيمي لا مثيل له.

ودعت لجان المقاومة كازاخستان إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة غير المقبولة وغير المفهومة، في ظل تصاعد العزلة والمقاطعة للكيان الصهيوني وقادته المجرمين المطلوبين للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.

وأكدت اللجان أن أي خطوة تطبيعية مع الكيان الصهيوني تُعد طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني، واستهتارًا بدماء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى الذين قُتلوا بفعل آلة الإجرام الصهيونية المدعومة من الإدارة الأمريكية.

