المركز الفلسطيني للمفقودين: 10 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض

الرسالة نت- محمود هنية

قال أحمد مسعود مدير المركز الفلسطيني للمفقودين؛ إن الجولات الميدانية التفقدية؛ تشير لقرابة 10 آلاف فلسطيني شهداء تحت الأنقاض.

وأكدّ مسعود لـ"الرسالة نت"، أن أرقام المفقودين هي أكبر بكثير في ظل وجود المئات من أبناء شعبنا؛ قد فقد مصيرهم بشكل كامل تقريبا؛ سواء عند مراكز التوزيع؛ أو في المناطق المصنفة لدى الاحتلال حمراء وصفراء؛ أو من المعتقلين داخل السجون.

وبين مسعود أنّ هذه الأرقام تأتي في سياق التأكيد على ضرورة وجود معدّات ثقيلة؛ لرفع الأنقاض.

ودعا لتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ لمعرفة مصير المعتقلين في سجون الاحتلال؛ في ظل عملية الإخفاء القسري التي يتعرض لها أبناء شعبنا.

