أيرلندا توافق على قرار حظر إسرائيل من البطولات الكروية

وافق الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، السبت، على قرار يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية.

وجاء في القرار أن الاتحاد الإسرائيلي انتهك بندين أساسيين من النظام الأساسي لليويفا، الأول يتعلق بتنظيم أندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني، ما يعد خرقًا مباشرًا للقوانين الأوروبية لكرة القدم.

أما البند الثاني، فيتعلق بفشل الاتحاد الإسرائيلي في تنفيذ سياسة فعّالة لمكافحة العنصرية، وهو شرط أساسي لعضوية أي اتحاد ضمن منظومة اليويفا.

كما دعا القرار إلى وضع معايير واضحة وشفافة لتعليق أو استبعاد الاتحادات الأعضاء التي تنتهك القوانين الأساسية، بما يضمن حماية القيم الرياضية والعدالة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.