حماس تدين زيارة رئيس الاحتلال لإفريقيا وتدعو الدول الإفريقية إلى رفض التطبيع

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الزيارة المرتقبة لرئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى كلٍّ من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ووصفتها بأنها محاولة لاختراق المواقف الإفريقية التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر وإنهاء الاحتلال.

وقالت الحركة في بيانٍ لها إن استقبال من وصفتْه بـ"مجرم الحرب" الذي تلطخت يداه بدماء الأطفال والنساء في غزة، يُعدّ مشاركة فعلية في تبييض صفحة الاحتلال وتطبيعًا مع ما سمّته "جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت حماس دول العالم، ولا سيما الدول الإفريقية، إلى تعزيز مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وقادته، ورفض أي علاقات معه، مؤكدة على ضرورة التمسك بالمواقف الإفريقية الأصيلة المناهضة للاستعمار والظلم، باعتبار أن الاحتلال الصهيوني يمثل أحد أبشع أشكال الاستعمار الحديث.