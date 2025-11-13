كتائب القسام تعلن عن تسليم جثة جندي (إسرائيلي) بعد العثور عليها جنوب قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلّم جثة أحد الجنود (الإسرائيليين) المحتجزين مساء اليوم الخميس، بعد العثور عليها في جنوب قطاع غزة. وأوضحت القسام أن الجثة كانت محتجزة لدى سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت مصادر مطلعة إن البحث جارٍ حالياً في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وخان يونس عن جثتين إضافيتين، بالتنسيق مع فريق الصليب الأحمر وبرفقة عناصر من القسام.

ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود التهدئة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية و(إسرائيل) قبل عدة أسابيع، والذي تضمن بنوداً لتبادل الأسرى والجثث وفتح معابر إنسانية، في محاولة لتخفيف التوتر وإعادة الاستقرار إلى القطاع.