نشطاء يتسلقون بوابة براندنبورغ ويرفعون لافتة تطالب بـ"الحرية لفلسطين"

تسلّق نشطاء مؤيدون لفلسطين بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية برلين ورفعوا لافتة ضخمة تطالب بـ"الحرية لفلسطين" وتندد بالإبادة الجماعية في غزة احتجاجا على دعم الحكومة الألمانية للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت شرطة برلين إن 6 نشطاء وصلوا، الخميس، إلى موقع البوابة في ساحة باريسر بلاتز مستخدمين شاحنة مزوّدة برافعة، وصعد 3 منهم إلى أعلى البوابة، البالغ ارتفاعها نحو 26 مترا، بينما بقي الثلاثة الآخرون في الشاحنة، وأغلقوها من الداخل.

ورفع النشطاء فوق القمة لافتة كبيرة كُتب عليها "الإبادة الجماعية لن تتكرر مرة أخرى.. الحرية لفلسطين"، كما أشعلوا شعلات حمراء ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين ورافضة للحرب.

وقال المتحدث باسم شرطة برلين إنه تم توقيف المشاركين الستة.