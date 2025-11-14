غوتيريش يدين هجوم المستوطنين على مسجد بسلفيت

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجوم المستوطنين على مسجد في ديراستيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس.

وقال بهذا الصدد: "يدين الأمين العام بشدة الهجوم الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون على مسجد في الضفة الغربية المحتلة".

وأعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء إحراق مسجد في الضفة الغربية المحتلة من إسرائيليين استولوا على أراضي الفلسطينيين.

وأكد أن مثل هذه الأفعال العنيفة وتدنيس الأماكن الدينية "أمر غير مقبول إطلاقاً"، مشدداً على وجوب احترام دور العبادة دائماً وضمان حمايتها، وفق دوجاريك.

وصرّح بأن غوتيريش يدين جميع هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكد أن مثل هذه الحوادث جزء من نمط متنامي من العنف المتطرف الذي يُصعّد التوترات.

وأضاف أن "إسرائيل" - بصفتها القوة المحتلة - عليها واجب حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.

وصباح الخميس، أضرم مستوطنون النار في مسجد الحاجة حميدة في محافظة سلفيت ورسموا شعارات عنصرية على جدرانه.