محكمة الاحتلال تحدد موعد محاكمة الشيخ عكرمة صبري

حددت محكمة الصلح في القدس موعدًا لجلسة محاكمة سماحة الشيخ عكرمة صبري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 تشرين الثاني 2025 عند الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك للنظر في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة الإسرائيلية بحقه متهمةً إياه بالتحريض منذ شهر تموز 2024. وتشير لائحة الاتهام إلى توجيه تهمة التحريض على الإرهاب للشيخ صبري على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما في بيتي عزاء عدي التميمي ورائد خازم في مخيمي شعفاط وجنين خلال عام 2022، إضافةً إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق ما وصفته جهات حقوقية بأنه استمرار لسلسلة من الإجراءات التعسفية والملاحقات السياسية والدينية والفكرية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشيخ صبري في السنوات الأخيرة، والتي شملت إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات محددة، إلى جانب إصدار قرار يقضي بهدم منزله. وتُرى هذه الإجراءات كاستجابة لحملة تحريض واسعة شنتها أحزاب ومنظمات يمينية متطرفة طالبت بتشديد التضييق على الشيخ واتخاذ خطوات انتقامية بحقه نتيجة مواقفه الدينية والسياسية، مستغلةً نفوذها السياسي والقانوني داخل المؤسسات الرسمية والحكومية.

ويمثل سماحة الشيخ أمام المحكمة فريق من المحامين، وقد أعلنت مؤسستا عدالة والميزان لحقوق الإنسان انضمامهما إلى طاقم الدفاع لمتابعة القضية ودعم حقوقه القانونية.