حماس تعلن تسلّم قائمة تضم 1468 اسمًا من أسرى قطاع غزة ضمن اتفاق التبادل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأحد أن المقاومة الفلسطينية تسلّمت قائمة تضم 1468 اسمًا من أسرى قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل وتبادل المعلومات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا" أن القائمة تم استلامها بعد تواصل استمر لأكثر من شهر عبر الوسطاء، وتمت مراجعتها والتحقق من حالة جميع الأسماء، باستثناء 11 اسمًا جاري البحث عنها والتحري بشأنهم.

وأضافت حماس أن الإعلان عن القائمة تأخر بسبب تلكؤ الاحتلال ومماطلته وتلاعبه في بعض الأسماء، مشيرة إلى أن مكتب إعلام الأسرى قرر الإعلان عنها عبر منصاته الرسمية بعد جهود كبيرة للتحقق من صحتها.

وشددت الحركة على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة. وأكدت أن سلطات الاحتلال ما زالت تخفي أسماء وأعدادًا أخرى من الأسرى داخل سجونه ومعتقلاته، وترفض الإفصاح عنها حتى الآن، وأن الجهود مستمرة على مدار الساعة لكشف مصيرهم.

ودعت حماس الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي تُرتكب بحقهم.