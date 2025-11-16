الجهاد الإسلامي: المشروع الأميركي حول غزة ملتبس ويهدد بتحويل القطاع إلى كيان مُدار أميركياً

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، في سلسلة تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، إن مشروع القرار الأميركي المطروح بشأن غزة—even بعد تعديله—لا يزال “ملتبساً” ويتجاهل القضايا الجوهرية للشعب الفلسطيني، محذراً من المخاطر التي قد تترتب على اعتماده بصيغته الحالية.

وأضاف الهندي أن ما يُسمّى بـ“مجلس السلام” قد يتحول إلى “احتلال مُقنّن” في حال لم تُحدد مهامه وآليات تشكيله بشكل واضح، مشدداً على رفض أي محاولة لفرض “الرؤية الإسرائيلية والأميركية” على الفلسطينيين بغطاء أممي.

وأكد أنه لا يمكن القبول بوجود قوة دولية في غزة تكون بديلاً عن الاحتلال، معتبراً أن الحديث عن “دولة فلسطينية” في المشروع الأميركي يبقى غامضاً ولا يضمن الربط الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة الغربية.

وأوضح الهندي أن النص الأميركي يحاول “استرضاء دول عربية وإسلامية بعبارات فضفاضة لا تصون الحقوق الفلسطينية”، لافتاً إلى أنه “يضع قواعد اشتباك جديدة ويهدد بتقسيم قطاع غزة”، وهو ما وصفه بأنه خط أحمر بالنسبة للفصائل.

وختم قائلاً إن حركة الجهاد “لن تقبل بأن يتحول قطاع غزة إلى كيان يُدار أميركياً تحت أي صيغة”، مؤكداً أن الفلسطينيين بحاجة إلى مشروع يحفظ حقوقهم ولا يهدد مستقبل المنطقة.