عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس تحذر من محاولة إعدام بطيء للأسرى القادة في سجون الاحتلال

حماس تحذر من محاولة إعدام بطيء للأسرى القادة في سجون الاحتلال
حماس تحذر من محاولة إعدام بطيء للأسرى القادة في سجون الاحتلال

الرسالة نت

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن ما يتعرض له أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال من عمليات تعذيب وتنكيل وحرمان من أبسط الحقوق الأساسية يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وكل مدعي حقوق الإنسان.

وأوضح شديد اليوم الثلاثاء أن الاعتداء المتكرر بالضرب المبرح وتعمد الاحتلال التنكيل بالقائد الأسير عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع يمثل محاولة إعدام بطيء، ترتكبها إدارة السجون بتوجيه سياسي مباشر، في ترجمة فعلية لتهديدات المتطرف بن غفير بإعدام الأسرى واستهداف قادتهم.

وحذر القيادي من خطورة الوضع الصحي للأسير القائد البرغوثي وكافة الأسرى الذين يتعرضون للإهمال الطبي والحرمان من حقهم في العلاج، ما يكشف حجم الإجرام الممنهج الذي يستهدف كسر إرادة الحركة الأسيرة والنيل من صمودها.

ودعا شديد المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وكافة أحرار العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم العاجلة لوقف هذه الانتهاكات، والتدخل الفوري لحماية حياة الأسرى، مؤكداً أن شعبنا لن يقف صامتًا أمام محاولات الاحتلال كسر رموزه وإعدامهم داخل الزنازين.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308228

كلمات مفتاحية

سجون الاحتلال حماس إعدام للأسرى إعدام بطيء للأسرى القادة الأسير عبد الله البرغوثي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر