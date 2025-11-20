المطران عطا الله حنا: قرار مجلس الأمن حلقة جديدة في مسلسل التآمر على الشعب الفلسطيني

حذّر المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، من التداعيات الخطيرة لقرار مجلس الأمن الأخير القاضي بتشكيل “مجلس سلام دولي” لإدارة ملف إعادة إعمار قطاع غزة، واصفاً القرار بأنه “انتداب أمريكي جديد” على القطاع وامتداد لمسلسل التآمر على الشعب الفلسطيني.

وقال المطران حنا في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إن القرار الذي صودق عليه “يدخل غزة في حقبة جديدة طالما حذّر منها الفلسطينيون، وهي الوصاية الغربية ـ الأمريكية على القطاع، بما فيها من مخاطر سياسية ووطنية تمس مستقبل القضية الفلسطينية”.

وأشار المطران حنا إلى أنّ المواقف الفلسطينية والعربية جاءت متناقضة؛ فبينما رفضت أطراف القرار بوصفه “احتلالاً جديداً بغطاء دولي”، رأت أطراف أخرى أنه “الخيار الأقل سوءاً” في ظل تواصل الدمار والحصار.

لكنه شدد على أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لبلسمة جراح غزة وإغاثة أهلها وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

تحذير من فصل غزة عن سياقها الوطني

وأكد المطران حنا أنه كان يأمل أن يتضمن القرار الدولي تأكيداً واضحاً على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن إدارتها يجب أن تكون فلسطينية بمساندة عربية ودولية، لا أن تُفرض عليها وصاية أجنبية جديدة.

وأضاف: “ما تم اتخاذه بموافقة عربية وفلسطينية رسمية يعطي غطاءً للوصاية الأمريكية، وهو أمر يهدد مستقبل القطاع ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية”.

دعوة إلى تجديد القيادة وإشراك الشباب

وفي سياق متصل، دعا المطران عطا الله حنا إلى تغيير حقيقي في البنية القيادية الفلسطينية وإفساح المجال أمام الطاقات الشابة القادرة على إحداث تحول جذري في الواقع الفلسطيني.

وقال إن الفلسطينيين “يمتلكون طاقات شبابية مبدعة ومثقفة يجب استثمارها”، مع احترام دور القيادات التاريخية دون تعطيل مسار التجديد.

رفض لغة التخوين والدعوة للوحدة

وشدد المطران حنا على ضرورة وقف خطاب التشهير والتخوين بين المؤيدين والمعارضين للقرار الأممي، مؤكداً أنّ اللحظة تتطلب أوسع حالة وحدة ولُحمة شعبية لمواجهة التحديات والمؤامرات الخارجية.

واختتم رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس منشوره بالتأكيد أن القرار الجديد “ليس سوى حلقة من حلقات التآمر على القضية الفلسطينية”، لكنه عبّر عن يقينه بأن كل المشاريع التصفوية ستفشل، لأن عدالة القضية الفلسطينية “أقوى من كل المؤامرات”.