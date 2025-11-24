كتائب المجاهدين تنعى القائد الجهادي هيثم الطبطبائي

نعت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، القائد الجهادي الكبير في المقاومة الإسلامية في لبنان، الشهيد هيثم علي الطبطبائي "السيد أبو علي".

وقالت الكتائب في بيانها إنها تتقدم بأسمى آيات الجهاد والمقاومة وبمزيد من معاني التضحية والفداء، ناعية الشهيد الذي ارتقى على طريق القدس مع ثلة من إخوانه في قصف صهيوني جبان استهدفهم في الضاحية الجنوبية بلبنان.

وتقدمت كتائب المجاهدين بخالص التعازي والمباركة للإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان، مشيدة بتضحيات الشهيد أبو علي الكبير وتاريخه الطويل في مقاومة العدو الصهيوني المجرم ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكدت الكتائب أن سياسة الاغتيالات الصهيونية الجبانة لن تكسر عزيمة المجاهدين ولن تكسر إرادة المقاومة، ولن تثنيهم عن طريق الجهاد مهما عظمت التضحيات.

وشددت كتائب المجاهدين على أن دماء الشهداء والقادة ستبقى نبراسًا يضيء الطريق نحو التحرير وكنس الاحتلال، بعون الله.