انفوجرافيك:
خطة تقسيم غزة الأمريكية تهدف لـ "نسف أسس المقاومة"
24 نوفمبر 2025 . الساعة: 12:10 م
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
محمد القيق
خطة تقسيم غزة
الخطة الامريكيو
أخبار رئيسية
كيف تحولت العودة إلى البيت المدمر لكابوس يومي في غزة؟
غزة بين الألم والصمت.. انهيار صحي شامل يهدد حياة الآلاف
شتاء غزة القاسي.. نازحون يواجهون البرد تحت خيام مهترئة وحصار خانق
750 أسرة فلسطينية مهددة بالترحيل القسري من حي "بطن الهوى" في بلدة سلوان
"دمى تتحوّل إلى فخاخ قاتلة".. مخلفات الحرب تنصب شِراك الموت للأطفال في غزة
التحضيرات للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: سباق سياسي معقّد وسط خروقات إسرائيلية
زلزال 7 أكتوبر يهزّ تل أبيب مجددًا: زامير يطيح كبار قادة الجيش في أكبر حملة إقالات منذ عقود
