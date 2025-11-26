الأخبار
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الإبادة الصهيونية تلاحق الأجنة في بطون الأمهات في غزة
26 نوفمبر 2025 . الساعة: 10:42 ص
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
الاجنة
الإبادة الصهيونية
امهات غزة
حواجز الاحتلال تلاحق حتى الأجنة الفلسطينية
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
أخبار رئيسية
حماس: عملية الاحتلال في شمال الضفة تستهدف اقتلاع الفلسطينيين لفرض واقع استعماري جديد
طوباس.. صباح آخر من العنف والاقتحام والتهجير
اقتصاد غزة على حافة العدم.. حرب محَت 69 عامًا من التنمية
لجنة عليا لضبط الأسعار في غزة.. هل تفلح؟
الدفاع المدني: الخيام لم تعد صالحة للعيش وتهدد حياة النازحين في غزة
(إسرائيل) تحوّل الضفة الغربية إلى بيئة طاردة وتُنفّذ أكبر عملية تهجير للفلسطينيين
الأسير عباس السيّد… تعذيب وسحل وعزل يسحبه نحو الموت في ظل صمت العالم
انفوجرافيك:
لماذا تبدو خطة تقسيم غزة أقرب إلى الوهم؟
انفوجرافيك:
16,500 مريض في غزة بانتظار الإجلاء الطبي
انفوجرافيك:
إسرائيل تعيد هندسة المواجهة في غزة.. إلى أين تقود جولات التصعيد؟
