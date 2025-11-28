تجمّع علماء ودعاة ومثقفي غزة يشيد بصمود مقاتلي رفح ويؤكد مسؤولية توثيق “ملحمتهم” للتاريخ

أصدر «التجمُّع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة» بيانًا أشاد فيه بما وصفه بـ"صمود وبطولة رجال رفح" خلال العام الماضي، رغم العزلة والحصار والقصف المتواصل، مؤكدًا أن ما يجري في المدينة يمثل "ملحمة صمود تُدوَّن في سجل التاريخ".

وقال التجمع في بيانه إن المقاتلين في رفح "واجهوا أخطر الظروف الإنسانية والعسكرية"، مشيرًا إلى أنهم "قاتلوا من بين ركام المنازل وفي الأنفاق، دون إسناد حقيقي من العالم الذي أدار ظهره لمعاناتهم"، على حدّ تعبيره.

وأوضح البيان أن صمود هؤلاء المقاتلين "يعد من أصفى صور البطولة النادرة"، لافتًا إلى أن عددًا منهم استشهدوا "بعد أن أدّوا واجبهم ودافعوا عن شعبهم حتى اللحظة الأخيرة". واعتبر التجمع أن هذه التجربة "ليست حدثًا عابرًا، بل ذاكرة وطنية يجب حفظها وتوثيقها".

وأشار البيان إلى ثلاثة محاور رئيسية:

أن مقاتلي رفح "صمدوا نحو عام كامل في ظل نقص حاد في الغذاء والماء وانقطاع شبه كامل عن العالم"، وأن عملياتهم الميدانية "اعترف الاحتلال نفسه بتأثيرها". ضرورة أن تُنقل صورة "العزيمة والصمود" إلى الأجيال، معتبرًا أن من استشهد منهم "نال إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة". تأكيد التجمع على مسؤولية نقل رواية هؤلاء الرجال ومنع "طمس بطولاتهم أو تحويل معاناتهم إلى مادة للأسى بدلًا من كونها رمزًا للثبات".

وفي ختام البيان، وجَّه التجمع رسالة إلى مقاتلي رفح، معتبرًا أنهم "سطروا صفحة لن تُمحى من الذاكرة الوطنية"، مؤكدًا أن شعبهم وعلماءه وأحرار الأمة "لن يسمحوا بتغييب ذكراهم أو طمس ملامح صمودهم".

وختم التجمع بيانه بالتأكيد على "المجد للشهداء والعزّ للمجاهدين"، مجددًا التأكيد على أن ملحمة رفح "ستظل شاهدًا على صمود الفلسطينيين في وجه العدوان".