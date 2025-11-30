"حماس" تنفي تقارير متداولة بشأن تغييرات داخلية

نفت حركة "حماس" اليوم الأحد، صحة ما نشرته صحيفة "العربي الجديد" ونسبته إلى "مصدر قيادي في الحركة" بشأن ما يتعلق بالتصعيد وملء الفراغات القيادية.

وأكدت "حماس" في بيانٍ مقتضب صدر عنها وتلقت "الرسالة نت" نسخةً عنه أن ما ورد في التقرير لا أساس له من الصحّة.

وأعربت الحركة عن أسفها لنشر مثل هذه الأخبار دون الرجوع إليها للتأكد من صحتها، محذّرة من أن تداول ادعاءات من هذا النوع قد يعرّض قيادات الشعب الفلسطيني لخطر الاستهداف.

ومساء أمس السبت، نقل العربي الجديد مساء أمس السبت، عما وصفه بـ "مصدر قيادي" في "حماس" قوله إنّ الحركة أتمّت "ملء الفراغات القيادية" التي خلّفتها عمليات الاغتيال أثناء الحرب على غزة، وشملت التعيينات الجناح العسكري، المكتب السياسي، مجلس الشورى والمواقع الإدارية في قطاع غزة.

كذلك أشار التقرير، إلى تشكيل "لجنة تكنوقراط" يُفترض أن تدير الشؤون المدنية في القطاع خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نفته "حماس" في بيانها اليوم.