عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

وزارة الصحة بغزة: ضحايا جدد والعديد ما زالوا تحت الأنقاض وسط عجز الطواقم

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت 9 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام، إضافة إلى إصابة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع وخطورة الأوضاع الميدانية.

حصيلة ما بعد وقف إطلاق النار (منذ 11 أكتوبر 2025):

إجمالي الشهداء: 356

إجمالي الإصابات: 909

إجمالي حالات الانتشال: 616

كما أوضحت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 70,112 شهيدًا، و170,986 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023، في واحدة من أعنف الحملات العسكرية التي شهدها القطاع.

