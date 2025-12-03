إسرائيل تواجه عزلة متسارعة: موسوعة "غينيس" تنضم لحملة المقاطعة

قالت قناة إسرائيلية خاصة إن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أوقفت تعاملها مع إسرائيل، في خطوة تُضاف إلى حالة العزلة المتزايدة التي تواجهها تل أبيب منذ حربها على غزة.

وذكرت القناة 12 أن جمعية إسرائيلية تطوعية كانت قد تقدّمت بطلب إلى "غينيس" لتسجيل ما قالت إنه «أكبر عملية تبرع بالكلى في العالم»، حيث تبرع نحو 2000 إسرائيلي بكليتهم لإنقاذ آخرين خلال السنوات الماضية، بهدف إدراج هذا الرقم القياسي في الموسوعة.

لكن أعضاء الجمعية – وفق القناة – فوجئوا بتلقيهم بريدا إلكترونيا رسميا من الموسوعة يفيد بأن: "غينيس لا تتعامل حاليا مع طلبات تسجيل أرقام قياسية من إسرائيل"، دون توضيح الأسباب.

ولم يصدر أي تعليق فوري من إدارة موسوعة "غينيس" بشأن ما كشفته القناة الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق اتساع دائرة المقاطعة الدولية لإسرائيل على خلفية الحرب التي شنتها على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، والتي انعكست على عدة مجالات، منها: الأكاديمية والرياضية والثقافية والفنية والسياسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقرّ، في سبتمبر الماضي، بأن إسرائيل تواجه "نوعًا من العزلة"، مشدّدًا على ضرورة التكيف مع اقتصاد «قادر على الاعتماد الذاتي».

وأنهى وقف إطلاق النار الأخير حربًا استمرت لعامين بدعم أمريكي، وأسفرت – وفق تقديرات أممية – عن أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع قُدّرَت تكلفة إعادة إعمارِه بنحو 70 مليار دولار.