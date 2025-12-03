فتح محدود لمعبر رفح للخروج فقط… دون وضوح لموعد تشغيله بالاتجاهين

أعلن ما يسمى منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اليوم، عن نيّة فتح معبر رفح البري خلال الأيام المقبلة لخروج المواطنين من قطاع غزة فقط، في خطوة تأتي – بحسب البيان – ضمن ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه مباشر من القيادة السياسية الإسرائيلية.

وأوضح المنسّق في بيان مقتضب أن عملية الخروج ستتم بالتنسيق مع السلطات المصرية، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية الإسرائيلية، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وبالآلية ذاتها التي جرى تطبيقها في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يتطرّق البيان إلى أي جدول زمني لإعادة تشغيل المعبر في الاتجاهين أو السماح بدخول المساعدات أو حركة العالقين.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصادر أمنية أكدت أن فتح المعبر سيتم خلال الأيام المقبلة، وأن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية ستبقى العامل الحاسم في تحديد قوائم المغادرين، إلى جانب التنسيق مع القاهرة ومشاركة الاتحاد الأوروبي في الرقابة.

ويُعدّ معبر رفح البري المنفذ الخارجي الوحيد لقطاع غزة الذي كان غير مرتبط مباشرة بالسيطرة الإسرائيلية، ما جعله شريانًا رئيسيًا لحركة السفر والحالات الإنسانية والمرضى والطلاب، خصوصًا مع إغلاق معظم المعابر الأخرى منذ سنوات.

ومنذ اندلاع حرب غزة الأخيرة، تعرّض معبر رفح لإغلاقات متعددة، وسيطرت القوات الإسرائيلية عليه في مايو 2024، ما أدى إلى شلّ حركة السفر ودخول المساعدات وخلق أزمة إنسانية خانقة.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن شارك في آلية مراقبة المعبر في يناير الماضي، حين سُمح بخروج دفعات محدودة من المرضى وحاملي الإقامات الأجنبية.

ويأتي الإعلان الحالي دون أي التزام بفتح المعبر لإدخال المساعدات أو عودة العالقين، ما يعزز المخاوف من أن يكون الإجراء فتحًا شكليًا محدودًا لا يغيّر من واقع الحصار المستمر.

ونتيجة الإغلاق الطويل، فإن عشرات آلاف المرضى والطلاب ينتظرون السفر، إلى جانب تضخم أعداد العالقين على الجانبين وحرمان آلاف الأسر من لمّ شملها.