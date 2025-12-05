بلدية الاحتلال تمنح الضوء الأخضر لمشروع برج تهويدي يغيّر طابع القدس

منحت بلدية الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لإقامة مشروع برج تهويدي جديد يُعرف باسم “إبشتاين” أو “برج خليفة”، في حي كريات يوفيل الاستيطاني غربي القدس المحتلة، على أراضي قرية عين كارم المهجّرة، مقابل المقبرة العسكرية ومتحف “ياد فاشيم”.

وبحسب المخططات الأولية، سيصل ارتفاع البرج إلى نحو 197 متراً بواقع 56 طابقاً، غير أن بلدية الاحتلال تتجه إلى تخفيضه إلى 170 متراً (48 طابقاً).

ويحمل المشروع خطورة على المشهد العمراني للمدينة، إذ من شأنه تغيير طابع القدس التاريخي وتشويه أفقها، عبر إدخال نمط معماري دخيل على هوية المدينة العربية والإسلامية، في إطار محاولات الاحتلال فرض واقع تهويدي جديد.

وسيشارك في تصميم البرج المكتب المعماري العالمي “أدريان سميث وجوردون جيل”، المصممان الأصليان لبرج خليفة في دبي، بالتعاون مع مهندس معماري إسرائيلي.