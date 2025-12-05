بعد مقتل أبو شباب.. لجان المقاومة تدعو المتعاونين مع "إسرائيل" إلى "تصويب المسار"

قالت لجان المقاومة في فلسطين إن مقتل أبو شباب "يحمل رسالة واضحة لكل من يفكر في التعاون مع العدو"، معتبرةً أن "مشاريع العملاء تبقى هشة وساقطة مهما حاول إعلام الاحتلال تضخيمها".

وأضافت في بيان صحفي أن مقتل أبو شباب "في مناطق محمية من الجيش الإسرائيلي" يعكس –وفق وصف اللجان– "عجز الاحتلال عن توفير الحماية لعملائه"، مشدداً على أن "من يقع في مستنقع العمالة مصيره الخزي والعار".

وأكدت لجان المقاومة أن "المقاومة ستبقى الدرع الحامي للشعب الفلسطيني ولن تسمح بتهديد النسيج الوطني والمجتمعي"، مشيرةً إلى أن أي شخص "يعمل لخدمة الاحتلال" سيكون مصيره "مماثلاً" لمصير أبو شباب.

وفي ختام بيانها، جددت اللجان دعوتها لمن وصفتهم بـ"المتورطين في التعاون مع الاحتلال" إلى العودة إلى "حضن شعبهم" و"تصويب مسارهم قبل فوات الأوان"، مؤكدة أن "باب التوبة ما زال مفتوحاً لمن يرغب بالعودة للطريق الصحيح".