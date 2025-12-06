بلدية غزة تُحذّر: نفاد الوقود يهدد بكارثة صحية وبيئية

أكدت بلدية غزة، أنها تُواجه أزمة حادة في استمرار تقديم خدمات جمع وترحيل النفايات الصلبة، نتيجة النقص الشديد في كميات الوقود المتوفرة لتشغيل آلياتها.

وقالت البلدية في بيان لها تلقته "الرسالة نت"، إنه من المقرر أن تتوقف بعض آليات جمع النفايات عن العمل بدءاً من اليوم (السبت)، "ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة البلدية في إزالة النفايات من شوارع غزة".

ونبهت إلى أن أكثر من 350 ألف متر مكعب من النفايات قد تراكمت في شوارع مدينة غزة والمكبّات المؤقتة، "في ظل منع طواقم البلدية من الوصول إلى مكب النفايات بمنطقة حجر الديك شرق المدينة".

وأوردت بلدية غزة: "ينذر هذا الوضع الخطير بتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، حيث تُشكّل هذه التراكمات بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية، وظهور القوارض، والبعوض، والحشرات الناقلة للأوبئة".

واستطردت: "مما يُعرّض حياة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة، لخطر الموت نتيجة تدهور الأوضاع البيئية والصحية".

وناشدت بلدية غزة، المجتمع الدولي والجهات الإنسانية والإغاثية بسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل آليات جمع النفايات، والسماح لطواقم البلدية بالوصول الآمن إلى مكب النفايات في منطقة حجر الديك.

وأكدت: "وذلك تفادياً لانهيار هذا القطاع الحيوي ودرءا لكارثة صحية وبيئية وشيكة".