مدرب الفدائي أبو جزر قبل مواجهة سوريا: جاهزية كاملة وطموح التأهل

أكد المدير الفني لمنتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر، جاهزية فريقه لمواجهة سوريا في الجولة الختامية من دور المجموعات لكأس العرب 2025، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو حسم بطاقة التأهل.

وكان الفدائي الفلسطيني انتصر على قطر في مباراة الافتتاح 1-0 فيما خطف تعادلًا دراماتيكياً من تونس 2-2 ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط برفقة سوريا التي انتصرت على تونس 1-0 وتعادلت مع قطر 1-1.

وقال أبو جزر خلال المؤتمر الصحفي: “نحن جاهزون للقاء سوريا، وهدفنا واضح وهو التأهل إلى الدور المقبل.” وأضاف أن المنتخب يدرك قوة منافسه، موضحًا أن سوريا تمتلك لاعبين بقدرات فردية وجماعية عالية، وتُجيد اللعب على التحولات، وهو ما يجعل المواجهة ذات طابع تكتيكي معقد.

وأشار إلى وجود تشابه واضح في الأسلوب بين المنتخبين، ما يزيد من صعوبة المباراة، قبل أن يؤكد أن الفريق تجاوز الإرهاق بعد المباراتين السابقتين أمام قطر وتونس، وأن جميع اللاعبين في جاهزية تامة دون أي غيابات.

من جانبه، شدد لاعب المنتخب أحمد طه على أهمية اللقاء، قائلاً إن التركيز منصبّ بالكامل على مواجهة سوريا، التي وصفها بـ”القوية والمهمة”. وأوضح أن المنتخب يسعى لتقديم الأداء ذاته الذي ظهر به في مواجهتي قطر وتونس، وتحقيق نتيجة تليق بطموحاته وتضمن له العبور إلى المرحلة التالية.