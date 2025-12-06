إسطنبول تستضيف مؤتمرًا دوليًا دعمًا لغزة والقدس

انطلقت في أحد فنادق إسطنبول أعمال مؤتمر دولي تنظّمه مؤسسات فلسطينية في الخارج بمشاركة نحو 300 شخصية من 30 دولة تحت شعار "نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة".

تضمّن الافتتاح اليوم عرض صور ومواد وثائقية لشهداء غزة إلى جانب فيلم يوثّق عقودًا من محاولات استهداف القضية الفلسطينية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من مؤسسات وهيئات عربية وإسلامية، من بينها: وقف الأمة، مؤسسة القدس الدولية، المؤتمر القومي الإسلامي، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، برلمانيون من أجل القدس، المنتدى العالمي للوسطية، جمعية البركة الجزائرية، حركة الإنسان والحضارة، ومنتدى مسلمي أوروبا.

وأكد المنظمون أن المؤتمر يأتي رفضًا لسياسات التهجير ومحو الهوية في القدس وغزة والضفة الغربية.

وتستمر جلسات المؤتمر على مدى يومين لبحث سبل دعم صمود الفلسطينيين وتعزيز المقاومة في غزة.

ويُعدّ هذا المؤتمر الثاني من نوعه الذي تستضيفه إسطنبول خلال أقل من شهر دعمًا لغزة ورفضًا لمخططات الإبادة والتهجير.

