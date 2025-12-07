الفدائي الفلسطيني في مهمة تاريخيّة أمام سوريا في كأس العرب

يخوض منتخبنا الوطني وسوريا مساء اليوم مواجهة مفصلية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب 2025.

المباراة تحمل حسابات دقيقة وفرص تأهل متوازنة، مع إمكانية أن تمنح الفائز صدارة المجموعة الأولى في ظل مواجهة أخرى تجمع قطر مع تونس.

يدخل المنتخب الفلسطيني اللقاء وهو يملك أفضلية واضحة، إذ يكفيه التعادل أو الفوز لضمان التأهل رسميًا، فيما يمنحه الانتصار صدارة تاريخية هي الأولى له في البطولة.

في المقابل، يدخل المنتخب السوري المواجهة بفرص مشابهة، حيث يكفيه أيضًا التعادل أو الفوز للعبور إلى ربع النهائي، مع بقاء الصدارة مرهونة بنتيجة المباراة والفارق التهديفي.

شهدت الجولتان الماضيتان مستويات لافتة للمنتخب الفلسطيني، الذي قدّم أداءً متوازنًا بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية، مدعومًا بمساندة جماهيرية كبيرة داخل الملاعب وفي مختلف أماكن التجمعات العربية.

وبرزت مشاهد مؤثرة من خيام غزة التي شهدت خلال المباراتين السابقتين أجواء احتفالية رغم الظروف الصعبة، حيث تابع السكان لقاءات الفدائي بترقّب وفرح كبيرين.