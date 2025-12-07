ورقة تحليلية تحذر من مخاطر توسّع التدخل الدولي في غزة بعد الحرب

حذّر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية في ورقته التحليلية الجديدة بعنوان "الدور الدولي في غزة بعد الحرب: إدارة الإعمار، الحوكمة الانتقالية، وصون السيادة الوطنية" من مخاطر توسّع التدخل الدولي في قطاع غزة في ظل الفراغ الإداري الناتج عن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الأخيرة.

وأوضحت الدراسة أن تعطّل مؤسسات الحكم المحلي أوجد حالة هشاشة إدارية دفعت إلى اتساع دور الجهات الدولية والمانحين، رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وتباين المواقف الفلسطينية الداخلية، إضافة إلى اختلاف أجندات الدول المعنية بملف الإعمار.

وتستعرض الورقة أربعة سيناريوهات لمستقبل الدور الدولي في غزة:

إدارة أممية موسّعة

إدارة فلسطينية مدعومة دوليًا

هيمنة أمنية إسرائيلية

شراكة عربية–أممية

وترجّح الدراسة أن السيناريو الأكثر واقعية واستدامة هو إدارة فلسطينية بقيادة وطنية واضحة، وبدعم دولي وعربي، بما يضمن حماية السيادة الوطنية وحقوق الفلسطينيين.

وتقترح الورقة مجموعة توصيات، أبرزها: تشكيل هيئة وطنية موحدة للإشراف على الإعمار، إعداد خطة استراتيجية شاملة للمرحلة الانتقالية، توحيد الخطاب السياسي تجاه التدخل الدولي، وتعزيز سلطة المؤسسات الفلسطينية على مشاريع الإغاثة والإعمار.

وأكد المركز أن نجاح أي تدخل خارجي مرتبط بشكل رئيسي بقدرة الفلسطينيين على إدارة المرحلة المقبلة، إلى جانب توفير ضمانات عربية ودولية تمنع استغلال الإعمار لإعادة تشكيل الواقع السياسي في غزة.

وتأتي هذه الورقة في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بملف إعادة الإعمار، وتبرز دور المركز الفلسطيني للدراسات السياسية كمؤسسة بحثية تقدّم تحليلات تدعم صانعي القرار والمنظمات المدنية في رسم سياسات قائمة على فهم دقيق للواقع الحالي.

للاطلاع على الورقة كاملة:

https://pcps.ps/?p=2574