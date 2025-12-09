الأرصاد تحذّر: كتلة هوائية باردة وأمطار وعواصف خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا إلى بارد، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يستمر الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل إلى 50 كم/ساعة، ويكون البحر مائجًا.

أما يوم الخميس، فيتعمق تأثير المنخفض الجوي دون تغير على درجات الحرارة، ليكون الجو باردًا وماطرًا وعاصفًا.

ويتوقع تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا على مختلف المناطق، فيما تستمر الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل إلى 50 كم/ساعة، ويكون البحر مائجًا.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير المنخفض الجوي يوم الجمعة المقبل، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليبقى الجو باردًا وماطرًا وعاصفًا.

وتستمر الأمطار الغزيرة المصحوبة أحيانًا بعواصف رعدية وتساقط البرد، مع رياح جنوبية غربية إلى غربية وهبات قوية تصل إلى نحو 50 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجًا.