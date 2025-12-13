الأخبار
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
خطة تقسيم غزة: نحو "غيتو قسري"
13 ديسمبر 2025 . الساعة: 09:08 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308700
كلمات مفتاحية
#انتاج_الرسالة
خطة تقسيم غزة
غيتو قسري
أخبار رئيسية
14 شهيدا في غزة بردا وغرقا وقرار أممي يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات فورا
المنخفض الجوي في غزة… امتداد لحرب الإبادة وفشل المنظومة الدولية
حماس: ما يجري في غزة من انهيارات وسقوط للشهداء امتداد لحرب الإبادة وعجز المنظومة الدولية عن إغاثة القطاع
فاجعة في غزة .. البيوت المتهالكة تنهار فوق ساكنيها
12 ضحية وانهيار 13 منزلاً وغرق آلاف الخيام جراء المنخفض القطبي "بيرون" في غزة
في ليالِ حرب باردة.. أصوات الاستغاثة أشد من صوت المطر
غزة بين بيت آيل للسقوط وخيمة غارقة… ومخاوف من تكرار الكارثة
